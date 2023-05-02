Еврокомиссия ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти европейских странах
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия ограничила до 5 июня свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов, говорится в заявлении на сайте комиссии.
ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года.
"В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме пяти государств-членов: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", — говорится в заявлении ЕК.
Отмечается, что эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны посредством "обычной процедуры таможенного транзита".
"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины", — отмечается в заявлении.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.
На прошлой неделе Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен фермерам обещали пакет помощи на 100 миллионов евро.
https://1prime.ru/state_regulation/20230502/840521041.html