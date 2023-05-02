МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Европейская комиссия ограничила до 5 июня свободное обращение украинского зерна в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии в ответ на обязательство стран снять односторонние меры в отношении этих продуктов, говорится в заявлении на сайте комиссии. Цены на газ в Европе опустились чуть ниже 430 долларов за тысячу кубов

ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур из Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступят в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года.

"В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме пяти государств-членов: Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", — говорится в заявлении ЕК.

Отмечается, что эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны посредством "обычной процедуры таможенного транзита".

"Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины", — отмечается в заявлении.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже решения о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявили Словакия и Болгария.

На прошлой неделе Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер и введение временного запрета на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян для этих стран. Взамен фермерам обещали пакет помощи на 100 миллионов евро.