АНКАРА, 2 май — ПРАЙМ. Турция намерена снизить импорт нефти до 80% после обнаружения новых месторождений в стране, заявил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез. ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

Новые месторождения нефти обнаружены на юго-востоке Турции, производительность оценивается в 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган. Нефть залегает на глубине в 2,6 километра, уточнил президент, запасы оцениваются в "десятки миллиардов" долларов.

"Турция ведет разведывательные работы в этом регионе четыре года, вы знаете, что регион был "очищен" от террористической угрозы. Работы велись в сложных условиях, до недавнего времени снежный покров там составлял 3 сантиметра. Нефть там очень качественная. Наше производство 80 тысяч баррелей в день. Теперь в этих новых месторождениях есть потенциал в 100 тысяч баррелей в сутки. Эта отметка была нашей целью к концу текущего года. Сейчас наш импорт нефти составляет 90%, надеемся, что новые месторождения снизят нашу потребность до 80%", — сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global.

Эрдоган в декабре заявил об обнаружении на юго-востоке Турции месторождения с запасами 150 миллионов баррелей чистых запасов нефти (примерно 21,3 миллиона тонн, используя коэффициент перевода 7,23), которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. По его словам, это месторождение — одно из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в нынешнем году.