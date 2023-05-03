МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. После пересмотра данных Росстатом доля малоимущих в России впервые в новейшей истории опустилась ниже 10%, тогда как прежняя оценка составляла 10,5%, пишет РБК. Опрос показал, сколько офисных служащих в стране готовы работать на заводе

Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в России, согласно которой в прошлом году на долю россиян, живущих за чертой бедности, приходилось 9,8% населения, или 14,3 миллиона граждан. Это на один миллион, или 0,7 п.п., меньше прежней оценки статведомства, представленной в марте 2023 года.

Как отмечает издание, в результате обновился исторический минимум официального числа малоимущих в стране. С 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10%. Наиболее близкие значения уровня бедности были зафиксированы в 2012 году, когда доля малоимущих составила 10,7% населения страны, или 15,4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения России сократилась на 1,7 миллиона человек, или на 1,2 п.п.