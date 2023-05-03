МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. США, Евросоюз и остальные союзники по Украине планируют ввести новые санкции против России, санкционные пакеты будут вводить индивидуально, но при этом скоординировано, планы по новым мерам мер могут обнародовать во время саммита лидеров G7 в Японии в мае, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Politico рассказало о подготовке санкций против России еще до начала СВО

"США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые меры против РФ… Пакеты будут реализовываться индивидуально, но будут скоординированы. Ключевая цель — закрыть лазейки в существующих мерах и решить проблему обхода санкций в целом", — сказано в сообщении агентства.

По данным Bloomberg, саммит, который состоится в Хиросиме 19-21 мая, будет площадкой для обсуждения сработавших мер, а также остающихся в плане дальнейшего давления на экономику РФ. Журналисты отметили, что найти новые области для введения санкций будет непросто.

Согласно данным источников агентства, в числе новых антироссийских мер ЕС обсуждается запрет на транзит многих товаров через территорию России, а также меры против судов, которые отключают навигационные системы. Кроме того, европейские санкционные списки могут затронуть около 30 человек. Путин: в условиях санкций нужно действовать четко и быстро

США и Япония готовят свои меры, а Канада планирует ввести новые ограничения в отношении российской оборонной промышленности, отметили источники Bloomberg.

Как ожидается, по данным агентства, лидеры стран G7 расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью. Также сообщается, что исключения из санкций G7 против РФ, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств. Помимо этого ожидается, что лидеры G7 добьются прогресса в отслеживании перемещения российских алмазов за границу, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю, добавляет агентство.