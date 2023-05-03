АНКАРА, 3 мая ПРАЙМ. Встреча турецкой, российский и украинской делегаций по обсуждению "зерновой сделки" запланирована на 5 мая в Стамбуле, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. ЕК ограничила свободное обращение зерна с Украины в пяти странах Европы

"Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности, зерновая инициатива. Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран. В этом контексте мы можем сказать, что стороны благосклонно относятся к продлению этого периода. Наше желание — продлить эту инициативу без каких-либо проблем", — процитировала слова министра его пресс-служба.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинский источник сообщило, что на среду запланированы переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон, не уточнив место проведения. В МИД России заявили РИА Новости, что информации о какой-либо встрече в среду по зерновой сделке российской стороне не поступало.