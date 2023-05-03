АНКАРА, 3 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,68%, снизившись за месяц с 50,5%, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat). Турция намерена снизить импорт нефти до 80 процентов

"В апреле 2023 года инфляция составила 2,39% в месячном исчислении и 43,68% в годовом", — говорится в сообщении.

В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 105,19%.

ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.