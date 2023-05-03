2023-05-03T10:17:41+03:00
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2023
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Годовая инфляция в Турции снизилась по итогам апреля
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Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,68%, снизившись за месяц с 50,5%, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat). "В апреле 2023 года... ПРАЙМ, 03.05.2023
экономика, новости, турция, экономика турции, инфляция в турции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 3 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля составила 43,68%, снизившись за месяц с 50,5%, говорится в сообщении статистического института страны (Turkstat).
"В апреле 2023 года инфляция составила 2,39% в месячном исчислении и 43,68% в годовом", — говорится в сообщении.
В свою очередь независимая группа анализа инфляции (ENAG) заявляет, что показатель составил 105,19%.
ЦБ Турции прогнозирует, что к концу года инфляция составит 22,3%.