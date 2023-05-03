МОСКВА, 3 МАЯ — ПРАЙМ. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил в среду о том, что на следующей неделе он встретится с представителями компаний розничной торговли и поставщиков. Цель встречи — обсуждение способов разрыва спирали роста цен на продукты питания, которая стала серьезной проблемой для потребителей. Поставки газа из Испании во Францию достигли исторического рекорда в апреле

Ле Мэр также сказал в интервью Franceinfo, что экономический рост в стране остается сильным, несмотря на недавние забастовки и акции протеста против пенсионной реформы.

Компании, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания, и их поставщики в марте согласовали среднее повышение цен на 10%, которое, по словам обеих сторон, необходимо для покрытия возросших производственных расходов.

После этого Ле Мэр неоднократно призывал обе стороны возобновить переговоры, чтобы недавнее падение мировых оптовых цен на продукты отразилось на потребителях. Ле Мэр даже пригрозил принять меры, если они не откликнутся на его призывы.

Индекс потребительских цен (CPI) во Франции в апреле вырос на 5,9% после роста на 5,7% в марте. При этом гармонизированный индекс цен поднялся на 6,9%.

В прошлом месяце управляющий Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало заявил, что ожидает начала снижения инфляции цен на продукты питания во второй половине этого года.

Комментируя последствия недавних акций против пенсионной реформы, Ле Мэр также сказал: "Существенных последствий в связи с социальными протестами нет… рост экономики Франции остается сильным ".

В прошлом месяце национальное бюро статистики Insee сообщило, что валовой внутренний продукт в 1-м квартале вырос на 0,2%, после того как в 4-м квартале был зафиксирован нулевой рост. Этому способствовало потребление домохозяйств, которое оставалось стабильным после падения на 1% в 4-м квартале 2022 года.