МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в марте снизилась до 6,5% с 6,6% в феврале, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Глава Минфина Франции оценил состояние экономики страны на фоне протестов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, при этом ожидали сохранение показателя на уровне 6,6%.

При этом в ЕС безработица осталась на уровне февраля в 6%.

В марте 2022 года безработица в еврозоне составляла 6,8%, а в ЕС — 6,2%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в прошедшем феврале составило 12,96 миллиона человек, из них в 20 странах в зоне евро — 11,01 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам марта была зафиксирована в Чехии (2,6%), Польше и Германии (по 2,8%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,8%), Греции (10,9%) и Италии (7,8%).