МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доля заемщиков в России, которые оформили потребительский кредит для финансирования первоначального взноса по ипотеке, за два квартала 2022 года выросла вдвое и составила 7%, говорится в анализе Банка России тенденций в сегменте розничного кредитования за второе полугодие. В Microsoft предупредили об опасности искусственного интеллекта

"Возросла доля заемщиков, оформивших потребительский кредит, за счет которого можно было профинансировать первоначальный взнос: 7% против 3,5% в II квартале 2022 года", — сказано в сообщении.

В материалах указывается, что доля в 7% была достигнута в четвертом квартале 2022 года, рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 1,2 процентного пункта.

Также, по данным ЦБ, выдачи ипотеки во второй половине 2022 года сопровождались экстремальным ростом сроков кредитования. Так, доля 30‑летних кредитов превысила 40% выдач, около 41% кредитов выданы созаемщикам, которые по договору должны погасить ипотеку после 65 лет.

Средний уровень долга новых ипотечных заемщиков в четвертом квартале 2022 года стабилизировался после падения в предыдущем квартале и достиг 2,6 миллиона рублей на каждого созаемщика, рост 17% за год, что выше темпов роста доходов населения, которые составили 12,4%.

Среднее количество действующих кредитов у всех ипотечных заемщиков по состоянию на 1 января 2023 года достигло максимума за рассматриваемый период — 2,2 штуки, что на 15% выше, чем в четвертом квартале 2021 года, сообщил регулятор.

КРЕДИТ БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Среднее число кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребкредит, во втором полугодии 2022 года достигло максимума за последние три года, сообщил Банк России.

"Среднее количество кредитов у заемщиков, получивших новый необеспеченный потребительский кредит, достигло максимума за последние три года и составило 2,7 штуки", — привел данные регулятор, уточнив, что речь идет о втором полугодии прошлого года.

По данным ЦБ, средний долг у новых заемщиков потребительских кредитов также вырос и достиг 840 тысяч рублей. Вместе с тем регулятор отметил, что с одинаковой скоростью (+3,8% за год) растет как среднее число кредитов всех типов на одного заемщика, так и средний остаток долга по одному кредиту.

ЦБ также сообщил, что общее количество заемщиков в рассматриваемом периоде достигло 46 миллионов человек, при этом численность исключительно банковских клиентов растет медленно и на 1 января 2023 года составила 38,5 миллиона человек.