МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Кабмин России планирует создать условия для оперативной доставки скоропортящихся грузов, а также оснастить аграриев необходимыми мощностями для хранения сельхозпродукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стоимость нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Выступая в среду на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО, Мишустин отметил, что в регионе многое делается для развития сельского хозяйства.

"Все активнее агробизнес в округе внедряет и современные технологии. Идет закладка интенсивных садов, которые позволяют собирать больше яблок, груш… Предстоит оснастить наш агропром и необходимыми мощностями для хранения сельхозпродукции, создать условия для оперативной доставки скоропортящихся грузов", — сказал премьер.

Он также указал, что идет работа по развитию аквакультуры, обновляются и традиционные направления, такие, как овцеводство, ведется селекционно-генетическая работа, модернизируется переработка. —0-