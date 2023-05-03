КИШИНЕВ, 3 мая — ПРАЙМ. Власти Румынии ввели временный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины, который будет действовать до 5 июня, сообщила пресс-служба национального управления ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA). В России зафиксировали нарушение корреляции цен на нефть и котировок рубля

ЕК сообщила, что приняла во вторник меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня.

"Национальное управление ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов применяет новые положения исполнительного регламента комиссии от 2 мая 2023 года… ANSVSA не разрешит импорт в Румынию пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, происходящих с Украины, с даты вступления в силу вышеупомянутого регламента до 5 июня 2023 года", — говорится в сообщении управления.

Эти меры не касаются соглашений об импорте, которые были заключены до 2 мая. Для других видов продукции неживотного происхождения, на которые не распространяются эти новые правила, ANSVSA установила строгие правила контроля на пунктах въезда и выезда в страну, чтобы не мешать транзиту товаров.