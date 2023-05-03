ООН, 3 мая — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что сделал Москве, Киеву и Анкаре предложение по улучшению черноморской зерновой инициативы, по его словам, в Кремле изучают его предложение и намерены дать ответ. Румыния ввела временный запрет на импорт зерна с Украины

"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции. Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и, что ответ на мое предложение будет", — сказал Гутерреш на пресс-конференции в Найроби.

"Мы активно взаимодействуем. Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы это (продление "продуктовой сделки" – ред.) произошло.