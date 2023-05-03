МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. АФК "Система" будет вновь выплачивать дивиденды, заявил журналистам основной акционер холдинга Владимир Евтушенков. В ООН рассказали о предложении по улучшению зерновой сделки

"Будет", — сказал он в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки, отвечая на вопрос о том, будет ли АФК выплачивать дивиденды.

В начале декабря прошлого года Евтушенков говорил, что акционеры холдинга могут рассчитывать на выплату дивидендов за 2022 год. При этом их возможный размер он не стал комментировать. По итогам 2021 года компания дивиденды не платила.

Совет директоров АФК "Система" весной 2021 года одобрил новую дивидендную политику на 2021-2023 годы. Тогда уточнялось, что корпорация планирует выплачивать дивиденды в размере 0,41 рубля на обыкновенную акцию в 2022 году и 0,52 рубля — в 2023. Таким образом, базовый объем дивидендов должен был составить около 4 миллиардов рублей в 2022 году и около 5 миллиардов рублей в 2023 году.

Кроме того, совет директоров рекомендовал тогда дополнительно к базовому объему дивидендов выплачивать 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год, начиная с 2022 года. Данное предложение действовало при условии, что по итогам предыдущего года рост OIBDA корпорации превышает 5%, а отношение чистого долга к OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3х.

IPO Natura Siberica

оворить о проведении IPO косметической компании Natura Siberica, которую приобрела АФК "Система", пока рано, считает основной акционер холдинга Владимир Евтушенков.

"Сейчас пока рано об IPO говорить", — заявил он журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки в ответ на вопрос о возможном IPO Natura Siberica.

АФК "Система" во вторник объявила о том, что стала собственником косметической группы Natura Siberica. Президент холдинга Тагир Ситдеков отмечал, что компания обладает большим потенциалом дальнейшего роста бизнеса за счет расширения производства и продуктовой линейки, оптимизации бизнес-процессов и развития R&D (инноваций), а также консолидации российского косметического рынка.

Группа компаний Natura Siberica – ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики, реализующий продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen, Planeta Organica, "Рецепты бабушки Агафьи" в собственных розничных магазинах по всей России и в крупнейших торговых сетях. В прошлом году выручка группы составила 10,2 миллиарда рублей. Также на конец апреля текущего года у группы отсутствует чистый долг.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.

Первая Кавказская инвестиционная выставка и ее деловая программа проходят в Минеральных Водах 2-4 мая. РИА Новости выступает инфопартнером мероприятия.