МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в апреле вырос до 51,9% с показателя марта в 51,2%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). В Deutsche Bank ждут повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 51,8%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в апреле снизился — до 50,8% с 51,3% в марте.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.