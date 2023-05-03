МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. России следует развивать торгово-экономическое сотрудничество с Африкой, предлагая подходы, которые отличаются от Запада, по-прежнему реализующего империалистическую политику, заявил РИА Новости политолог Игорь Виттель. Эксперт заявила о необходимости внедрения в Африке российских финтехнологий

"Наша первоочередная задача в Африке — показать, что мы в состоянии странам континента сейчас предложить в отличие от Запада, который, проводя по-прежнему империалистическую политику, продолжает ее нещадно грабить, разжигать там конфликты", — сказал он.

Он полагает, что в первую очередь Россия может попробовать дать африканским государствам, в которых идут гражданские войны, вооруженные конфликты, гарантию безопасности.

"Сегодня появляется шанс, надежда на то, что мы начнем предлагать странам Африки безопасность. Вслед за тем уже подтянутся торгово-экономические отношения", — отметил Виттель

При этом он заметил, что, выстраивая сейчас торгово-экономические отношения со странами Африки, Москве необходимо найти свой альтернативный путь.

"Россия должна стать для Африки взаимовыгодным торгово-экономическим партнером", — заключил политолог.