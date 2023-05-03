МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в феврале 2023 года ускорили рост до 2% в годовом выражении после увеличения на 0,6% в январе, свидетельствуют данные Росстата. Стоимость доллара снижается перед решением ФРС США

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

За январь-февраль реальные зарплаты в России выросли на 1,7%; в феврале по сравнению с январем — на 1,4%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в феврале 2023 года составила 65 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 13,2%, к январю — на 1,9%.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные заработные платы в текущем году вырастут на 5,4%, в 2024-2025 годах — на 2,8%. В прошлом году они снизились на 1%.

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале 2023 года выросли на 0,1% в годовом выражении после роста на 1,5% в четвертом квартале 2022 года, сообщил Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,1%", — говорится в документе.

В публикации Росстата уточнены данные по динамике реальных располагаемых доходов россиян в течение 2022 года. Так, в первом квартале они снизились в годовом выражении на 0,5% (вместо прежней оценки снижения на 1,6%), во втором — показали нулевую динамику (против снижения на 0,6% по прежней оценке), в третьем — спад составил 5,3% (против 3,1%), в четвертом — выросли на 1,5% (по прежней оценке, был рост на 0,9%).

Оценка реальных располагаемых доходов по итогам 2022 года осталась прежней — снижение на 1%. Минэкономразвития ожидает, что реальные располагаемые доходы россиян в текущем году вырастут на 3,4%.