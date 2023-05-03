ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил, что США столкнутся с рецессией, но надеется на мягкий характер сокращения американской экономики. Цены на газ в Европе снизились почти до 423 долларов за тысячу кубов

"Я ее не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", — сообщил он журналистам в среду на вопрос о риске рецессии в американской экономике.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты выражали уверенность, что американская экономика медленно, но верно движется в сторону рецессии и последний крах американского банка First Republic Bank (FRB) лишь подтверждает это. Отмечалось, что сохраняющийся в США отток средств вкладчиков со счетов американских банков в конечном счете приведет страну к кризису или краху кредитования, который может обернуться дефолтом для корпораций и граждан.