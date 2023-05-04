МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до 54,1 пункта с 53,7 пункта в марте, говорится в сообщении S&P Global. Безработица в еврозоне неожиданно снизилась в марте

Предварительная оценка составляла 54,4 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 56,2 пункта с 55 пунктов. Показатель ожидался на уровне в 56,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 54,2 пункта с 52,6 пункта в марте. PMI сферы услуг Германии увеличился до 56 пунктов с 53,7 пункта в марте. Предварительные оценки составляли 53,9 пункта и 55,7 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, уменьшился до 52,4 пункта с уровня марта в 52,7 пункта. Предварительная оценка показывала рост до 53,8 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 54,6 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 56,3 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.