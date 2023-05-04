ВАШИНГТОН, 04 мая — ПРАЙМ. Мировая экономика может расколоться на враждующие экономические блоки — такой риск растет, это окажется вредным для всех, включая Европу, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

"После десятилетий развития глобальной интеграции, существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе", — говорится в заявлении Георгиевой в рамках экономического форума в Брюсселе.

Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов".

В апреле МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,8%, а в 2024 году — до 3,0%. Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления темпов роста мировой экономики до уровня ниже 2% по итогам 2023 года составляет 25%, что вдвое превышает норму.