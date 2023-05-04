В МВФ предупредили об угрозе раскола мира на враждующие экономические блоки
Глава МВФ Георгиева: риск раскола мира на враждующие экономические блоки растет
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ВАШИНГТОН, 04 мая — ПРАЙМ. Мировая экономика может расколоться на враждующие экономические блоки — такой риск растет, это окажется вредным для всех, включая Европу, предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"После десятилетий развития глобальной интеграции, существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе", — говорится в заявлении Георгиевой в рамках экономического форума в Брюсселе.
Глава МВФ охарактеризовала текущую ситуацию "опасным моментом в истории" и добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже "исторических стандартов".
В апреле МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,8%, а в 2024 году — до 3,0%. Одновременно в международной организации предупредили, что вероятность замедления темпов роста мировой экономики до уровня ниже 2% по итогам 2023 года составляет 25%, что вдвое превышает норму.