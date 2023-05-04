МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Евросоюз намерен расширить ряд действующих экспортных мер и запрет на транзит многих товаров через территорию России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Запад готовит новые санкции против России, сообщил Bloomberg

"Блок (ЕС. — Прим. ред.) также нацелен на расширение сферы действий ряда существующих экспортных мер и запрет транзита многих товаров через Россию", — говорится в публикации.

По данным источников Bloomberg, основной целью "нового механизма ЕС" является удержание других стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые якобы может использовать Москва. Если это не сработает, то, как отмечает агентство, Евросоюз может ввести целевые ограничения на ключевые товары.