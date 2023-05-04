БЕРЛИН, 4 мая — ПРАЙМ. Германский экспорт в Российскую Федерацию в марте увеличился на 1,8% до 900 миллионов евро по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в четверг Федеральное статистическое ведомство (Destatis). В Германии выступили за введение в строй рабочей нитки "Северного потока-2"

"В марте 2023 года экспорт в Российскую Федерацию вырос с учетом сезонных колебаний на 1,8% до 0,9 миллиарда евро по сравнению с февралем 2023 года", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

По сравнению с мартом 2022 года, когда экспорт в Россию резко сократился после начала СВО на Украине, он увеличился на 3,9%, говорится далее.

"Импорт из России в марте по сравнению с февралем 2023 года сократился на 0,4% до 0,3 миллиарда евро", — сообщает ведомство.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2022 года импорт сократился на 92,6%.