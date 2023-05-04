МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ уже одобрил восемь проектов по механизму кластерной инвестиционной платформы на 220 миллиардов рублей, еще более 40 проектов на 1,3 триллиона рублей находятся на рассмотрении, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Российский рынок акций умеренно растет в ходе торгов четверга

"В конце марта запустили механизм кластерной инвестиционной платформы. Он предусматривает предоставление долгосрочных кредитов по льготной ставке. За прошедший месяц было одобрено уже восемь проектов общей стоимостью около 220 миллиардов рублей. Еще свыше 40 проектов находятся на рассмотрении, их объем оценивается в 1,3 триллиона рублей", — сказал Мишустин, выступая в четверг на отраслевой стратегической сессии.