МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 3,75% с 3,5% годовых, следует из заявления регулятора. Российский рынок акций умеренно растет в ходе торгов четверга

"Совет управляющих принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 3,75%, 4% и 3,25% соответственно с 10 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

ИНФЛЯЦИЯ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов скорректировать все свои инструменты для того, чтобы обеспечить возврат годовой инфляции к 2%, следует из заявления регулятора.

"Совет управляющих готов скорректировать все свои инструменты в рамках своих полномочий, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе и сохранить бесперебойное функционирование трансмиссии денежно-кредитной политики", — говорится в сообщении.