Путин назвал низкий госдолг России хорошим показателем
Путин назвал низкий государственный долг России хорошим показателем
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Низкий госдолг России является хорошим показателем, отметил президент РФ Владимир Путин.
В четверг Путин проводит в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация в российской экономике, в частности динамика макроэкономических показателей.
"Четырнадцать и девять — в России, 121,7% — в США… Еврозона — 90,9%, Германия — 66,5%, Франция — 111,1%. Госдолг от ВВП у нас — 14,9%. Хороший показатель", — сказал Путин.