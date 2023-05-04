МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Низкий госдолг России является хорошим показателем, отметил президент РФ Владимир Путин. ЕЦБ повысил базовую ставку до 3,75 процента годовых

В четверг Путин проводит в Кремле рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация в российской экономике, в частности динамика макроэкономических показателей.

"Четырнадцать и девять — в России, 121,7% — в США… Еврозона — 90,9%, Германия — 66,5%, Франция — 111,1%. Госдолг от ВВП у нас — 14,9%. Хороший показатель", — сказал Путин.