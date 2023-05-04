МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Решетников отметил роль малого бизнеса в структурной перестройке экономики

"По нам прогноз 1,2% (рост ВВП в 2023 году — ред.), но особенность тут прогноза есть. Вы знаете, что наш прогноз, как правило, корректируется в большую сторону от оценки. Мы все-таки чуть-чуть более консервативны, потому что бюджет, да и все-таки риски некоторые закладываем. Как правило, потом мы все эти годы действительно в плюс добавляли, а прогнозы МВФ, как правило, потом в минус. Поэтому я думаю, что по итогам года мы окажемся в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста", — сказал Решетников.

В апреле Минэкономразвития опубликовало обновленный прогноз социально-экономического развития страны, который предполагает рост ВВП РФ в текущем году на 1,2%, в 2024 году — на 2%. Инфляция, по оценке министерства, составит 5,3%, реальные зарплаты вырастут — на 5,4%, а реальные доходы — на 3,4%.

На встрече с президентом Решетников отметил, что источником роста будет потребительский спрос. "Потребительский спрос основан на росте реальных доходов населения — почти 4% мы закладываем, причем будут расти все основные компоненты. В первую очередь это, конечно, заработная плата. Мы думаем, что рост будет минимум 5,4% в реальном выражении… Второй момент — это социальные пособия и это те решения по индексациям и по социальным выплатам еще прошлого года… Ну и предпринимательские доходы — мы тоже видим, как чувствует себя бизнес", — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития также указал на то, что в условиях долгосрочной низкой безработицы, будет происходить модернизация предприятий, а также будут расти зарплаты.