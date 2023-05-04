МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Россия выйдет в лидеры по темпам экономического роста, заявил Решетников

"Благодаря всей системной политике, которая эти годы ведется, и благодаря национальному проекту ("Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — ред.) на сегодняшний момент мы можем говорить о том, что малый бизнес сейчас — это реальный драйвер структурной перестройки экономики", — сказал Решетников.

"Это реальный участник деятельности, очень сильный сектор и в обрабатывающей промышленности, и в машиностроении, и в металлообработке, и в секторе IT, и в секторе профессиональных услуг, и, конечно, в секторе туризма и гостеприимства, само собой, который сейчас тоже драйвер", — уточнил он.

"И это делается все напрямую благодаря той поддержке, которая оказывается. У нас каждый десятый рубль кредитов в экономике малого и среднего бизнеса так или иначе поддержан государственным финансированием, и, как правило, это все-таки кредиты в тех самых приоритетных отраслях", — добавил министр.

По его словам, Минэкономразвития сейчас развивает две основные программы поддержки сектора МСП: это так называемое зонтичное финансирование — когда власти гарантируют покрытие части убытков банков от кредитования малого бизнеса, а также программа ЦБ по фондированию банков для кредитования малых предприятий по льготным ставкам.

Благодаря этим программам, по его словам, льготное кредитование стало доступно в регионах. "Если раньше все-таки центрами, локомотивами были, понятно, крупные города, столичная агломерация и так далее, то сейчас все эти инструменты обеспечивают проникновение кредитования по всей стране", — сказал он.

По словам Решетникова, малому и среднему бизнесу в новых регионах будет оказана поддержка, так в июне начнется выдача льготных кредитов под 10% до трех лет. Путин отметил отрасли экономики, в которых у России хорошая компетенция

"Отдельно я бы еще пару слов сказал по новым территориям. Мы там тоже разворачиваем систему поддержки МСП. Что там будет? Мы в июне начнем выдавать льготные кредиты под 10% до трех лет уже малому бизнесу", — сказал он.

Министр также отметил, что в новых регионах очень активно регистрируется бизнес. "С начала года 65 тысяч компаний вновь зарегистрированы, они все автоматически получают статус МСП, соответственно, все в наших программах участвуют. Начнем выдавать льготные кредиты, там объем пока небольшой — до двух миллиардов рублей. Поймем, как пойдет динамика, соответственно, мы внутри нацпроекта перераспределим деньги, будем искать дальше", — добавил Решетников.

Глава Минэкономразвития также добавил, что в июле должна будет заработать лизинговая компания. "Мы договорились с Донецкой Республикой, мы из федерального бюджета докапитализируем лизинговую компанию, она работать будет на все четыре субъекта", — пояснил министр.

Он также сказал, что в сентябре будет запущен центр "Мой бизнес", должны будут открыться региональные микрофинансовые и гарантийные организации, чтобы "была создана вся инфраструктура, как во всех других регионах".