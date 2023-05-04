МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте снизился на 6,4 миллиарда долларов, или на 9,1% по сравнению с пересмотренным показателем февраля — до 64,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 63,3 миллиарда долларов с первоначального значения февраля в 70,5 миллиарда. Показатель за февраль был пересмотрен до 70,6 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в марте вырос по сравнению с февралем на 2,1%, или на 5,3 миллиарда долларов — до 256,2 миллиарда. Импорт уменьшился на 0,3%, или на 1,1 миллиарда долларов, до 320,4 миллиарда.

Дефицит внешней торговли товарами США в марте снизился по отношению к февралю на 6,4 миллиарда долларов — до 86,6 миллиарда, а профицит по статье услуг опустился менее чем на 0,1 миллиарда долларов, до 22,4 миллиарда.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).