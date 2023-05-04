МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Зависимость по некоторым отраслям экономики будет сохраняться достаточно долго, однако в России есть много ниш, где есть хорошие руки и компетенции, уверен президент РФ Владимир Путин. Решетников отметил роль малого бизнеса в структурной перестройке экономики

"По некоторым отраслям, по некоторым направлениям ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда. Но есть много ниш, в которых и у нас школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть", — сказал Путин в ходе встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Он добавил, что отечественное производство "и по качеству часто получается даже выше".

Министр, в свою очередь, отметил, что сегодня "формируется доверие" к машиностроителям РФ.

"Даже если сейчас что-то, может быть, еще не самое совершенное, но динамика очень хорошая", — сказал Решетников.