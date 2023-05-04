ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. США в марте 2023 года незначительно увеличили экспорт в Россию до 66,4 миллиона долларов с 61,2 миллиона в феврале, импорт из России при этом сократился с 642,8 миллионов до 561,9 миллиона, свидетельствуют данные американской статистики. ЕС хочет расширить ограничения по транзиту товаров через Россию, пишут СМИ

В условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот находится на уровне значительно ниже показателей февраля 2022 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 497,5 миллиона долларов, импорт – почти 2,6 миллиарда долларов.

В январе 2023 года показатели экспорта США в РФ оказались рекордно низкими за более чем 30 лет.