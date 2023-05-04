МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Европейские меры против государств, которые якобы способствуют обходу антироссийских санкций, вряд ли сразу затронут Китай, нацелятся на Центральную Азию и соседей России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Запад готовит новые санкции против России, сообщил Bloomberg

"Меры вряд ли сначала затронут Китай, но в основном будут нацелены на страны Центральной Азии и непосредственных соседей России", — сказано в сообщении агентства.

По данным источников, Евросоюз также планирует расширить существующие ограничения, касающиеся автомобилей, передовых технологий, железа, стали и промтоваров. Отмечается, что запреты могут затронуть права интеллектуальной собственности и лицензии.

Агентство также сообщило, что в санкционные списки могут включить "десятки" физических и юридических лиц. Однако, по словам источников, новые меры ЕС против РФ вряд ли затронут "Росатом" или ядерное топливо из-за отсутствия консенсуса среди членов блока.