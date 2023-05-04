АШХАБАД, 4 мая — ПРАЙМ. Россия увеличивает через Туркмению товарооборот с третьими странами, сообщил в четверг в Ашхабаде первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов, принимающий участие во II международной конференции "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2023". Россия выйдет в лидеры по темпам экономического роста, заявил Решетников

В беседе с журналистами он отметил, что сегодня грузопотоки развернулись с Запада на Восток и здесь очень важна восточная ветвь (через Туркмению) коридора "Север-Юг", потому что это действующий железнодорожный маршрут.

По словам Павлова, "этот маршрут рассматривается как один из перспективных, это нужно сегодня экономике РФ".

"То, что мы здесь сегодня – это реальные шаги для увеличения товарооборота не только с Туркменистаном, а для увеличения торговли и с третьими странами, мы выходим через Туркменистан в Персидский залив и торгуем с Индией, уже несколько поездов у нас отправлено", — подчеркнул топ-менеджер РЖД.

Он также добавил, что РЖД организовала регулярный контейнерный поезд между Россией и портом Бендер-Аббас (Иран) и это как раз то, что нужно грузоотправителям и экономике России.