АНКАРА, 4 мая — ПРАЙМ. Украинская делегация предприняла попытку провокации в отношении российской делегации во время юбилейного саммита спикеров парламентов государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре, сообщила российским журналистам глава российской делегации Ольга Тимофеева. СМИ: меры против обхода антироссийских санкций вряд ли сразу затронут Китай

"Во время выступления российской делегации, мы приехали с усеченным составом, мы считаем, что мы обязаны высказывать свою точку зрения, украинская делегация осуществила попытку саботации, пытаясь прервать выступление. Развешивая флаги, выкрикивая оскорбительные вызовы. Но у нас совсем другая задача. У нас задача — не политизировать процесс, что сделала сегодня Украина, а повторюсь, высказать свою точку зрения", — сказала Тимофеева.