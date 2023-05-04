МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Россия и Бразилия подписали очередной контракт на поставку природного урана, сообщила госкорпорация "Росатом". Акции американского банка Western Alliance упали на 39 процентов

"Мы продолжаем развивать сотрудничество с бразильской компанией INB (Industrias Nucleares do Brasil) по поставкам урановой продукции. В прошлом году мы выиграли международный тендер и подписали контракт на поставку услуг по обогащению урана. Сегодня в Рио-де-Жанейро подписан очередной контракт на поставку природного урана", — заявил в ходе подписания первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатом" Кирилл Комаров, слова которого приведены в сообщении.