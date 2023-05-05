МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле увеличилась до 3,6% с 3,5% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 180 тысяч после увеличения на 236 тысяч месяцем ранее, считают опрошенные порталом DailyFX аналитики. В США раскрыли китайский гамбит для уничтожения доллара

Министерство труда США опубликует эту статистику в пятницу, 5 мая, в 15.30 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в марте. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель снизился на 0,1% после снижения на 0,8% в феврале, а в годовом — на 3,1% после сокращения на 3%.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 28 апреля их число не изменилось и осталось на уровне в 591 агрегат.