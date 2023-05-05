АНКАРА, 5 мая — ПРАЙМ. Вопрос предоставления странами Запада гарантий по возвращению Россельхозбанка (РСХБ) в систему SWIFT стоит на повестке дня, процесс переговоров продолжается, заявил агентству РИА Новости источник, знакомый с переговорами по "зерновой сделке". Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии

"Да, этот вопрос действительно обсуждается. Обсуждается детально между ООН и рядом западных стран. Сейчас стоит вопрос получения определенных гарантий для того, чтобы в случае подключения к системе (Россельхозбанка к SWIFT) не возникнут препятствия", — сказал он, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся обсуждения по возвращению РСХБ в SWIFT.

Источник также добавил, что еще один обсуждаемый вариант — посредничество турецкого банка.

"Но и тут, как ранее заявлялось нами, требуются гарантии для турецкого банка, что завтра мы не столкнемся с санкциями", — скзал он.

Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщило ранее министерство обороны Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет.