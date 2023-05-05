МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия может предложить очередной санкционный пакет в ближайшие дни, послы государств Евросоюза намерены обсудить его в следующую среду, 10 мая, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Сийярто пообещал не допустить санкции против российской ядерной энергетики

"Европейская комиссия собирается предложить 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни… Послы ЕС настроены обсудить его на встрече в следующую среду, но пока все еще непонятно, будет ли само предложение сегодня, к понедельнику или позднее", — сказано в материале издания.

Журналисты отметили, что ранее послы стран ЕС поднимали идею наказаний в виде экономических мер против третьих стран, нарушающих антироссийские санкции, но пока неизвестно, будут ли подобные меры включены в новый пакет, так как этот вопрос "очень чувствительный".