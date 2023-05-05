МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто в пятницу с опережением графика, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Россиян предупредили о сезонном снижении цен на египетские отели

Таким образом за семь месяцев полностью завершено восстановление Крымского моста, поврежденного в результате подрыва грузовика в октябре прошлого года. На время ремонта железнодорожное движение по мосту осуществлялось в обоих направлениях по неповрежденному первому железнодорожному пути. В марте Хуснуллин говорил, что движение по обоим путям ж/д части моста планируется запустить к началу лета.

"Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Как отметил вице-премьер, специалисты работали круглосуточно в две смены, были заменены два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Были проведены четыре сложные морские операции: две – по транспортировке демонтированных пролетов и две – по доставке и подъему новых пролетов на опоры, добавил он.

"Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе, за героический труд и высокий профессионализм. Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране – Дня Победы. Окончание работ – это победа всей команды", — подчеркнул Хуснуллин.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Пятого декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части моста, 23 февраля открылось движение по левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Перемещение грузовиков производится через паромную переправу.