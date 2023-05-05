МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Безработица в США в апреле снизилась до 3,4% с уровня марта в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 253 тысячи, следует из данных министерства труда страны. Раскрыт шаг Китая, который приведет США к катастрофе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что безработица, напротив, выросла в прошлом месяце — до 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 180 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в марте, уменьшив показатель до 165 тысяч с 236 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране за апрель выросла на 0,5%, или на 0,16 доллара, и составила 33,36 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,4%.

Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.