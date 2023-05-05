МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ввод санкций против России стал роковой ошибкой Соединенных Штатов, которые сейчас увязли в экономическом кризисе, пишет Baijiahao. ЕК может предложить новые антироссийские санкции в ближайшие дни, пишут СМИ

Американские банки, как напомнило издание, банкротятся один за другим. Однако кризис все больше усугубляется, а упадок США еще никогда не был так очевиден. Ситуация продолжит ухудшаться: депозиты в малых и крупных финансовых организациях продолжают снижаться из-за кредитных овердрафтов. Америка разожгла конфликт на Украине, однако этой ей не помогло, добавив лишь еще больше проблем. Стремясь финансово подавить Россию, Америка превысила свой кредитный лимит и выкопала могилу себе, а Москва так и не была сбита с ног.

Заморозка 400 миллиардов российских активов доставила стране неприятности, но не сломила ее. Кроме того, Москва перешла на расчеты в рублях за газ, что помогло ей избежать кризиса. И на этом фоне весь мир увидел, что доллару и Вашингтону нельзя доверять, пишет издание.

Россию также отключили от SWIFT, что стало еще большей ошибкой Белого дома: США показали, что могут по собственному желанию угрожать другим странам и использовать нейтральную систему расчетов в своих интересах. Страны АСЕАН, Бразилия, Африка и другие уже пытаются использовать другие способы расчетов, чтобы уйти от доллара.

"1,1 триллиона утекли из Америки — вот цена отсутствия доверия к доллару, и она оказалась слишком высока. А раз американская валюта полностью утратила репутацию, то и крах американской гегемонии рано или поздно произойдет, — пояснил автор. — США роют себе могилу и своими руками отталкивают мир. Они попытались победить Россию, но переоценили себя".

В итоге Вашингтон погряз в кризисе, а Москва, вопреки замыслу Америки, не пала, заключило Baijiahao.