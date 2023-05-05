ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило до 1 ноября действие генеральной лицензии, которая разрешает связанные с топливно-энергетическим комплексом транзакции с участием ряда подсанкционных российских банков. Объем ФНБ за апрель вырос на 570 миллиардов рублей

Действие лицензии распространяется на Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк, банк Зенит, банк Санкт-Петербург, а также их дочерние структуры.