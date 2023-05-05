Боррель раскрыл неожиданную правду об Украине и Европе
Боррель: Евросоюз хотел бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейские страны оказывают помощь Украине вместо того, чтобы заботиться о собственных гражданах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора", — отметил он во время конференции в Италии.
При этом страны-участницы союза продолжат активную поддержку Киева оружием, ведь в противном случае Украина может пасть. Для дипломатического урегулирования условий, как подчеркнул Боррель, сейчас нет.