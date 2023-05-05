МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейские страны оказывают помощь Украине вместо того, чтобы заботиться о собственных гражданах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сбор урожая пшеницы

Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии

"Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора", — отметил он во время конференции в Италии.

При этом страны-участницы союза продолжат активную поддержку Киева оружием, ведь в противном случае Украина может пасть. Для дипломатического урегулирования условий, как подчеркнул Боррель, сейчас нет.