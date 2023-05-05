МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейские страны оказывают помощь Украине вместо того, чтобы заботиться о собственных гражданах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Украинское зерно разрушило европейский рынок, заявил глава МИД Венгрии

"Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора", — отметил он во время конференции в Италии.

При этом страны-участницы союза продолжат активную поддержку Киева оружием, ведь в противном случае Украина может пасть. Для дипломатического урегулирования условий, как подчеркнул Боррель, сейчас нет.