МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении вне Банка России впервые за все время публикации этой статистики регулятором превысил 17 триллионов рублей, свидетельствуют данные ЦБ. Средний размер вклада у россиян с начала года вырос

На начало мая этот показатель достиг отметки в 17,154 триллиона рублей, за месяц увеличившись почти на 3%. А с начала года объем наличных денег в обращении показал положительную динамику почти в 5%. При этом за год рост составил около 20%.

Самый заметный за последний год рост в месячном выражении был в сентябре 2022 года: тогда объем "налички" подрос на 6%, до 15,158 триллиона рублей.