МИНСК, 5 мая — ПРАЙМ. Белоруссия организовала пропускные пункты на отдельных автодорогах на границе с Россией, проверяя паспорта у въезжающих в республику, при этом режим пересечения границы не поменялся, сообщили РИА Новости в погранкомитете республики. Объем торгов юанями расчетами "завтра" достиг рекорда

Ранее в соцсетях появились сообщения, что на ряде автодорог между Белоруссией и Россией появились белорусские пропускные пункты, в которых у въезжающих в страну проверяют паспорта.

"Нет, ничего не изменилось. Всё (пересечение границы – ред.) согласно соглашениям между Беларусью и Россией", — сказал представитель комитета, отвечая на вопрос о том, поменялся ли режим пропуска через границу Белоруссии и России на фоне появления пропускных пунктов на дорогах между странами и паспортного контроля.

В ведомстве пояснили, что паспорта проверяют у лиц, въезжающих в Белоруссию из России автотранспортом в связи с ратификацией сторонами соглашения между странами о взаимном признании виз. "Соглашение позволяет иностранцам, которые получили российскую визу и въезжают в Беларусь, не получать (дополнительно – ред.) белорусскую визу. Сейчас мы мониторим (поток въезжающих в страну – ред.), смотрим, кто, как въезжает в страну, в каком количестве", — добавили в комитете. Там не сообщили, как долго будет проходить такой мониторинг паспортов въезжающих в страну через границу с Россией.

В погранкомитете уточнили, что контрольно-пропускные пункты появились не на всех дорогах, ведущих из России в Белоруссию, но не уточнили, сколько именно их будет и где они будут располагаться. Там посоветовали выбирать привычный и наиболее удобный маршрут въезда в Белоруссию, но быть готовыми предъявить паспорт, если на этом маршруте будет пропускной пункт. В комитете заверили, что никаких дополнительных требований и никаких проблем не возникнет, если будет предъявлен действующий паспорт.

Представитель госпогранкомитета отметил, что россияне могут предъявить любой паспорт, как внутренний, так и загранпаспорт, согласно двусторонним договоренностям оба документа признаются Минском.

Соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства, было подписано 19 июня 2020 года в Минске. Согласно документу, недавно ратифицированному обеими сторонами, иностранные граждане и лица без гражданства получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией.