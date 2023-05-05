ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптовалютной биржи Binance на предмет незаконной помощи россиянам в обходе санкций, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, расследование, о котором официально не объявлялось, проводит отдел национальной безопасности министерства юстиции. Оно, в частности, призвано выяснить, нарушила ли криптобиржа или кто-либо из ее представителей санкции, которые были введены против РФ в связи с проводимой ею спецоперацией на Украине.

Как информирует агентство, параллельно с этим Binance сотрудничает с властями США по ряду других претензий, связанных с приписываемыми криптобирже попытками помочь Ирану обойти санкции США. Согласно заявлению компании, ее сотрудники "соблюдают все американские и международные финансовые рестрикции".

В самом минюсте США отказались комментировать агентству данную информацию.