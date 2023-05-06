МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам прошлого года упал до минимальных за всю историю 16,6%, при этом самыми закредитованными оказались Нидерланды и Британия, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных центробанков и статслужб. Аналитик назвал темпы роста ВВП России в долгосрочной перспективе

В России уровень внешнего долга к ВВП по итогам прошлого года упал на 10 процентных пунктов — до 16,6%, что стало минимальным уровнем с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет). Меньший показатель среди крупнейших экономик фиксировался только в Китае, где за год он сократился до 13,7% с 15,4%. Следом Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

Самый "неподъемный" внешний долг по итогу 2022 года наблюдался в европейских экономиках. Так, в Нидерландах показатель составил 380,5% ВВП, в Великобритании — 287%, а Швейцарии — 280,5%. При этом в этих странах показатель за год снизился — на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.

На четвертом месте расположилась Франция, где внешний долг составляет 249% от ВВП, на пятом — Бельгия с показателем в 242%. В десятку также входят Испания (179%), Швеция (170%), Германия (159%), Норвегия (132%) и Италия (131%).

Всего уровень задолженности перед нерезидентами по сравнению с ВВП вырос лишь в пяти из 25 исследуемых государств, при этом сильнее всего — в Японии, где показатель вырос на 10 процентных пунктов, до 104%.

В то же время в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь государств: Норвегия, США и Южная Корея (на 5%), Турция (4,5%), Аргентина (3%), Бразилия (2%) и Польша (1%).