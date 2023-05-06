МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия с годовой инфляцией в 3,5% в марте заняла 102-е место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом более низкая инфляция в Европе была лишь еще в трех государствах — Испании, Лихтенштейне и Швейцарии, следует из расчетов РИА Новости. В ЦБ ожидают годовую инфляцию в России в апреле на уровне 2,5 процента

Наиболее высокая инфляция в марте в годовом выражении остается в Ливане (264%) и Аргентине (104,3%). Тройку лидеров замыкает Зимбабве с темпами роста цен в 87,6%, на четвертом месте — Суринам с 59,4%, на пятом — Турция с 50,5%. Высокие показатели продолжают фиксироваться в Шри-Ланке (49,2%), Гане (45%), Сьерра-Леоне (41,5%) и Лаосе (41%), при этом в десятку впервые за несколько лет вошел Пакистан с инфляцией в 35,4%.

Максимальные значения инфляции в Европе в марте были в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%). Выше 10% она держалась еще в 14 государствах, включая страны Прибалтики, Сербию, Польшу, Швецию и Великобританию. Темпы роста цен в диапазоне от 3,5% до 10% наблюдались в 18 странах Европы, в том числе в Австрии, Финляндии, Италии, Германии, Дании, Бельгии, Норвегии и Франции. Самая низкая инфляция в регионе в начале весны была в Швейцарии и Лихтенштейне (2,9%) и Испании (3,3%).

На Ближнем Востоке лидерами по росту цен остались Ливан, Турция и Египет (32,7%), при этом наиболее скромная инфляция была в Омане на уровне 1,6%.

Среди стран Азии сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли в Шри-Ланке, Лаосе и Пакистане. В Китае по итогам марта была зафиксирована самая низкая инфляция в регионе и в мире — лишь 0,7%.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 142 страны, по состоянию на начало мая раскрывшие данные за март.