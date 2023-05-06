МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В скором времени Германия надолго утратит политическое и экономическое лидерство в "единой Европе", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Германии зафиксировали максимальное с 2008 года снижение реальных зарплат

"Такими темпами Германия скоро надолго утратит свое политическое и экономическое лидерство в "единой Европе"", — написал он в своем Telegram-канале и отметил, что это случится "на радость" Франции и Британии.

Медведев пояснил, что для Германии утрата лидерства будет означать полный крах тех политиков, которые говорили, что немцы легко проживут без России, кроме того, а карьерам этих политиков наступит конец.

Зампред Совбеза добавил, что поставив "крест на энергетическом сотрудничестве с Россией", ФРГ не смогла найти эффективный драйвер для дальнейшего развития.

"Поставив крест на энергетическом сотрудничестве с Россией, правительство ФРГ не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны", — указал он и напомнил, что более 50 процентов населения страны выступает за отставку кабинета нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца.

"Нашим ресурсам нужно еще было найти замену. В Сибирь за нефтью, газом, углем и дровами теперь не поедешь, а США, Норвегия, Нидерланды, страны Ближнего Востока не очень-то готовы поставлять свои энергоносители на сколь-нибудь выгодных для немцев условиях", — также отметил Медведев.

По его мнению, ФРГ "высокомерно" отказалась от углеводородов из России, благодаря которым ее экономика могла бы успешно развиваться.

Медведев также предположил, что профсоюзы Германии скоро начнут в грубой форме добиваться повышения зарплат, а бизнес будет "клянчить" субсидии у государства ради собственного выживания.