МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Граница территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Николаевск" в Хабаровском крае будет расширена, там планируется построить рыбоперерабатывающий завод, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство сократило число административных процедур в строительстве

"Еще одним постановлением правительство расширило границы ТОР "Николаевск" в Хабаровском крае. На участке площадью 5,8 га в Николаевском районе планируется строительство рыбоперерабатывающего завода", — говорится в сообщении.

Уточняется, что кета и горбуша будут поступать на предприятие из ранее созданных рыбоводческих участков на реках Ныгай (Лангр) и Корюшка.

"Для строительства перерабатывающего предприятия будет привлечено около 200 миллионов рублей инвестиций. Закончить работу планируется в 2027 году", — добавили в кабмине.

Также сообщается, что благодаря решению о расширении ТОР "Забайкалье" в столице Забайкальского края – Чите — будет запущена программа "Дальневосточный квартал".

"На участке площадью более 30 га будут построены новые жилые кварталы. Общий объем инвестиций составит почти 25,8 миллиарда рублей. Проект будет реализовываться с 2023 по 2032 год", — сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что окончательные параметры проектов станут известны после конкурсного отбора компаний-застройщиков, которые получат статус резидентов ТОР "Забайкалье".

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития.