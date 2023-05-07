РИМ, 7 мая — ПРАЙМ. Стоимость коммунальных услуг для итальянцев за десять лет выросла на 68,7 процента, когда как рост доходов составил всего 11,5 процента, сообщает газета la Repubblica со ссылкой на данные ассоциации по защите прав потребителей Codacons. Россиянам раскрыли наиболее вероятные ошибки в платежке за ЖКУ

Сообщается, что свет, газ, вода и вывоз мусора для средней семьи обходятся в 1625 евро в год. Наибольший рост при этом показали цены на электричество, которые подскочили почти в 2,5 раза. В 2012 году средний счет за электричество составлял 524 евро на семью, а счет за газ — 1277 евро на семью. В 2022 году из-за постоянного роста цен на энергоносители средний счет за электроэнергию достиг 1322 евро, на газ — 1866 евро. Тарифы на водоснабжение также выросли в среднем на 57 процентов с 310 до 487 евро.

Codacons при этом отмечает, что согласно Национальному институту статистики Istat, средний доход итальянских семей за десять лет вырос с 29,5 тысячи до 32,8 тысячи евро.

В начале мая ассоциация потребителей также предупредила о опасности инфляции для домохозяйств. Ее годовой показатель в 8,3 процента, зарегистрированный в апреле, означает рост расходов для семьи из четырех человек на 3144 евро в год.