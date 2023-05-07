ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. У министерства финансов США сохраняется неопределенность относительно вероятного срока наступления дефолта, включая ранее озвученную дату 1 июня, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. СМИ: США "вырыли себе могилу" из-за России

"Мы прогнозируем, что в начале июня у нас закончатся деньги. Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность", — сообщила она в интервью телеканалу ABC News на вопрос о возможных сроках дефолта.

Йеллен добавила, что намерена проинформировать конгресс США в том случае, если у минфина появятся новости по вопросу госдолга и дефолта.

В пятницу телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что американская администрация рассматривает вариант краткосрочного повышения потолка государственного долга, чтобы избежать дефолта и получить дополнительное время на переговоры с республиканской оппозицией.

Министерство финансов США ранее предупредило, что уже 1 июня может оказаться не в состоянии обслуживать обязательства в полном объеме, если к этому времени конгресс не расширит лимиты заимствований.

Республиканцы, контролирующие нижнюю палату конгресса, увязывают повышение потолка с принятием неприемлемой для Белого дома программы радикального сокращения бюджетных расходов.

Президент Джо Байден неоднократно требовал от оппонентов расширить долговые лимиты безо всяких сопутствующих условий и публично отказывается от переговоров на эту тему. На следующей неделе у него запланирована встреча с лидерами конгресса, включая спикера палаты представителей Кевина Маккарти.